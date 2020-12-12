2020/12/12 | 16:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، إنطلاق جولة جديدة من المباحثات الرسمية بين العراق ومصر، بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في بيان تقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “جولة من المباحثات الرسميّة الوزارية الثنائيّة، بين الجانبين العراقي والمصري، انطلقت بحضور رئيس مجلس الوزراء …

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