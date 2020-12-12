نائب يكشف عن جهات سياسية تحمي فساد شركات الاتصالات

2020/12/12 | 16:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف النائب محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن جهات سياسية تحمي فساد شركات الاتصالات في العراق.وقال السوداني في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “العزف على وتر الجيل الرابع وتقليل سعات الانترنت لن يخفي الفساد المحمي سياسيا وتقصير هذه الشركات في الملف الخدمي والاقتصادي والأمني”.وأضاف، “لا تجديد”، داعيا الى “رخصة …

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