رئيس الجمهورية يلقي كلمة العراق في قمة المناخ العالمية

2020/12/12 | 16:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد يُلقي رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء اليوم السبت، كلمة العراق في القمة العالمية حول المناخ.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الرئيس صالح سيلقي كلمته في قمة (طموح المناخ) بمشاركة أكثر من 70 رئيساً وزعيماً حول العالم ،ومن بينهم بابا الفاتيكان فرنسيس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، …

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