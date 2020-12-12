حكومة إقليم كردستان تمدد إيقاف بث قناة NRT أسبوعا آخر

2020/12/12 | 16:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/قررت وزارة الثقافة في اقليم كردستان، تمديد قرار ايقاف بث قناة NRT الكردية لأسبوع آخر.وقالت الوزارة في بيان إنه بعد صدور قرار ايقاف بث القناة في السادس من شهر كانون الاول الجاري لم تلتزم القناة و واصلت البث غير القانوني والى جانب ذلك نشرت ايضا مشاهد للعنف والفوضى والتخريب للسلم المجتمعي لذا وفي يوم 8/12/2020 تم ابلاغ القناة مرة اخرى بخرقها القانون، وعلى خلفية خرق القناة للقانون، وعدم التزامها بالقرار الصادر من المديرية، واستنادا للمادة الثالثة/ الفقرة الثالثة من تعليمات تنظيم البث في اقليم كردستان قررنا تمديد ايقاف بث القناة لاسبوع اخر .وتعرض مقر /إن آر تي/ في السليمانية، فجر الاثنين الماضي، لهجوم من قبل قوات الأمن المحلية، التي قطعت بث القناة وصادرت المعدات وأغلقت أبواب المبنى، بعد تغطية واسعة قامت بها القناة للاحتجاجات الأخيرة./إنتهى

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