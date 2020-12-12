لجنة التعديلات الدستوريـة لــ/ نينا / : اضافة حقوق الاقليات في ديباجـة الدستور ومسودة التعديلات الجديدة

2020/12/12 | 16:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طمأنت اللجنة النيابية الخاصة المكلفة بالتعديلات الدستورية ، ممثلي الاقليات والمكونات الاخرى بضمان حقوقهم واضافتها في مسودة التعديلات الجديدة .وذكر مقرر اللجنة النائب صائب خدر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " اللجنة النيابية سعت الى ضمان تمثيل الاقليات وحقوق القومية في ديباجة الدستور العراقي ، حيث تمت اضافة اغلب الاقليات ومنهم الايزيديون والسريان والارمن "، مشيرا الى ان " لجنة التعديلات اقرت اضافة حقوق الاقليات ، ونتطلع الى دعم الكتل السياسية خلال التصويت النهائي ".واضاف ان " حقوق الاقليات موجودة في الدستور ضمن باب الحقوق والحريات المدنية ، لكن بخلاف التطبيق في الكابينة الوزارية ومؤسسات الدولة العليا نجد تمثيل هذه الاقليات يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي اقره الدستور "، مبينا ان " الدستور وثيقة سياسية ضامنة تبنى عليها التشريعات القانونية الاخرى ، مع ضمان حقوق الاقليات وكل مواطني المكونات الاخرى على حد سواء ".وبشأن اعداد التقرير النهائي للجنة ، اوضح ان " التقرير النهائي للجنة التعديلات الدستورية سيتم صياغته واحالته الى هيئة الرئاسة ، ويعرض لاحقا على مجلس النواب للتصويت على مجمل التعديلات ، ثم تعرض للاستفتاء الشعبي العام وفقا للمواد 160 - 142 من الدستور".وكانت اللجنة النيابية الخاصة المكلفة بالتعديلات الدستورية قررت مؤخرا تقديم تقريرها النهائي خلال الأسبوع المقبل إلى رئاسة مجلس النواب ./انتهى5

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