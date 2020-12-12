طائرات تركية تقصف قرى مدنية في كردستان العراق

2020/12/12 | 16:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر إعلامية عن قيام القوات الجوية التركية بقصف قرى مدنية في منطقة كردستان العراق....

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