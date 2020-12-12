2020/12/12 | 16:16 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمداني يجري زيارة تفقدية لمشروع تعزيز التعزيز في المثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/12 | 16:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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