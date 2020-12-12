2020/12/12 | 16:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت ادارة مطار السليمانية الدولي، توضيحا حول استئناف الرحلات الجوية بين مطارات العراق واقليم كوردستان مع العاصمة البريطانية لندن.

وبهذا الصدد قال المهندس طاهر عبدالله في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم السبت: ان الخطوط الجوية العراقية اصدرت جدول بالرحلات فقط، وان المطارات العراقية ستستأنف رحلاتها وتليها مطارات الاقليم، لافتا الى ان المطار لم يرده اي تبيلغ رسمي ببدء الرحلات من اي المطارات.

واضاف: ان طائرات الخطوط الجوية العراقية لا تستطيع في الوقت الحالي الطيران فوق الاجواء الاوروبية نتيجة عدم التزامها بالشروط والمعايير الدولية، مبينا ان الرحلات المنجزة كانت عن طريق شركات خطوط جوية اخرى مثل شركة (اطلس كلوبال) التركية.

واشار عبدالله الى، انه من غير الواضح الى الان مدى التزالم طائرات الخطوط الجوية العراقية بالشروط والمعايير الاوروبية، متأملا ان تستطيع الخطوط الجوية العراقية بالالتزام بها، مشيرة الى انه غير متأكد من استئناف الرحلات الجوية للطائر الاخضر نحو اوروبا في المستقبل القريب، الا عن طريق الشركات الاخرى.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احدث المعلومات حول استئناف الرحلات الجوية بين العراق وبريطانيا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احدث المعلومات حول استئناف الرحلات الجوية بين العراق وبريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).