العراق يسجل 1772 حالة تعافي من كورونا

2020/12/12 | 16:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية اليوم السبت، في بيان للموقف الوبائي، عن تسجيل 1022 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: ان عدد الاصابات المسجلة بكورونا في عموم العراق بلغ 1022 اصابة، مشيرة الى ان عدد حالات التعافي من الفايروس المستجد بلغ 1772.

واشار البيان الى ان عدد الوفيات المسجلة بلغت 16 حالة وفاة، مبينة ان نسبة التعافي من الجائحة في عموم البلاد يبلغ 88.2%.

وادناه جدول مفصل بالاصابات وحالات التعافي والوفيات في عموم المحافظات.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة البيئة

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