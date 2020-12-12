بروفيسور امريكي : اللقاح الامريكي لوباء كورونا اشد خطرا من الفايروس

2020/12/12 | 16:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد البروفيسور والكاتب الصحفي الامريكي مايكل جونز، السبت، ان اللقاح الامريكي لوباء كورونا اشد خطرا من الفايروس نفسه ، لأنه لم يتم اختباره بشكل صحيح .

وانتقد جونز في مقابلة مع قناة ( برس تي في) ترجمتها وكالة /المعلومة/ العقوبات الامريكية على ايران قائلا إن ” علينا ان اولا ان نقول ان العقوبات غير اخلاقية وغير قانونية ويجب إيقافها في أسرع وقت ممكن ، لأنها حرب ضد الشعب الإيراني ذلك واضح.



وهذا يحتاج إلى التغيير في أقرب وقت ممكن “.

واضاف ” لكننا ايضا نشير وكما يقول المثل الامريكي لكل سحابة جانبها المضيء فان من مزايا هذه العقوبات أن إيران لن تكون قادرة على استيراد اللقاحات الامريكية ، لأن الناس لدينا هناك خائفون حقيقة من تلك اللقاحات “.

واضاف ” يواجه الناس في الولايات المتحدة وبريطانيا الآن موقفًا يصبح فيه اللقاح إلزاميًا إذا أرادوا السفر أو شراء الطعام في الأسواق الكبرى، لكن لم يتم اختبار هذا اللقاح بشكل صحيح إنه يحتمل أن يكون أسوأ من الفايروس الذي كان من المفترض أن يحارب ، ولا ينبغي السماح به في أي بلد في العالم ، لذا لدينا هنا إحدى مزايا العقوبات، فهي مثل الرسوم الجمركية، فقد ساعدت في نمو الاقتصاد المحلي في إيران، وهي تمنع أيضًا التدخل الأجنبي “.

واشار الى أنه ” ومع اقتراب ولاية ترامب من نهايتها ، عمدت إدارته إلى تشديد عقوباتها القمعية ضد الجمهورية الإسلامية ، متحدية تحذيرات طهران ومنظمات حقوق الإنسان الدولية من أن القيود تعرقل بشدة معركة القطاع الصحي الإيراني ضد تفشي وباء كورونا”.



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