2020/12/12 | 16:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيسا مجلسي الوزراء والنواب يترأسان اجتماعا تفاوضيا مع وفد إقليم كردستان المركز الخبري الوطني.

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