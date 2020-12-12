الحلبوسي والكاظمي يترأسان اجتماعا تفاوضيا مع وفد إقليم كردستان

2020/12/12 | 16:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيسا مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ومجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية النيابية ووفد إقليم كردستان.

وقال بيان صحفي، تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيسا مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ومجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ترأسا، اليوم السبت، الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية النيابية ووفد إقليم كردستان“.

واضاف البيان، ان “الاجتماع ناقش الذي عقد في القصر الحكومي، الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، الذي صوّت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، وبحث آليات تنفيذه، وبالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق”.

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