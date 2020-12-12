مراسلون بلا حدود تعبر عن صدمتها من إعدام المعارض الايراني روح الله زم

2020/12/12 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن صدمتها من إعدام المعارض الايراني روح الله زم والذي حكم عليه بالإعدام لدوره في الاحتجاجات التي شهدتها إيران في شتاء عام الفين وثمانية عشر.

وفي تغريدة على تويتر، قالت المنظمة التي كانت تتابع عن كثب حالة المعارض، إنها حذرت منذ الثالث والعشرين من تشرين الأول المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه من اقتراب موعد الإعدام.

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