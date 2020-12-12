العبودي يؤكد اتفاق بغداد واربيل على تحديد حصة الإقليم بالموازنة بنسبة 12.76 بالمئة

2020/12/12 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو الهيئة السياسية لتيار الحكمة رحيم العبودي إن الحكومة الاتحادية ووفد إقليم كردستان اتفقا على تحديد حصة الإقليم في موازنة العام المقبل بنسبة اثني عشر بالمئة فاصلة ستة وسبعين بالمئة.

وأكد العبودي في تصريحات صحفية أن إطلاق أموال الإقليم سيتم بمجرد توقيع الاتفاق بين الجانبين وإقرار الحصة في الموازنة والتصويت عليها، مبينا إنها ستصرف وفق الآلية السابقة لعامي الفين وثمانية عشر والفين وتسعة عشر والتي تتمثل بتسليم مئتين وخمسين ألف برميل نفط وخمسين بالمئة من واردات المنافذ مقابل صرف رواتب بقيمة مئة وعشرين مليار دينار، مشيرا إلى أن حل المشاكل تتمثل بوضع اتفاقيات واضحة والتزامات جدية بين الحكومتين.

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