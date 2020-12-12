2020/12/12 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت حصيلة الوفيات والاصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان، انخفاضا قياسيا بالمقارنة مع ما تم تسجيله في الاشهر الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الى انها اجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، الفين وست مئة وأربعة وستين فحصا في مختلف محافظات ومدن الإقليم، أظهرت تسجيل تسع وفيات ومئة وثلاث وثمانين إصابة وهو ما يمثل انخفاضا ملحوظا قياسا بمعدل الإصابات المسجل خلال أشهر، والتي تجاوزت فيها الاعداد اليومية للوفيات الثلاثين حالة وفاة، وحصيلة الإصابات التي كانت تسجل أكثر من ألف وثلاثمئة حالة وفاة يوميا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل أقل حصيلة خلال أشهر.. انخفاض بأعداد وفيات وإصابات كورونا في كردستان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل أقل حصيلة خلال أشهر.. انخفاض بأعداد وفيات وإصابات كورونا في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).