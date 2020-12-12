الكاظمي والحلبوسي يترأسان اجتماعا تفاوضياً مع وفد إقليم كردستان

2020/12/12 | 16:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيسا مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، وذلك خلال ترأسهما اجتماعا تفاوضيا مع وفد إقليم كردستان.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقى "ناس" نسخة منه، (12 كانون الأول 2020)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ترأسا الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية النيابية ووفد إقليم كردستان".

وأضاف، "وناقش الاجتماع الذي عقد في القصر الحكومي، الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، الذي صوّت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، وبحث آليات تنفيذه، وبالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق".

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