2020/12/12 | 16:36 - المصدر: سفن سكاي

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اعلن رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي تكريم حارس فريق الديوانية وليد عطية بملبغ مالي قدره 2000$ بعد مباراة فريقه الاخيرة مع القوة الجوية ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز.

وجاء هذا التكريم نتيجة تألق عطية واستبساله في الذود عن مرماه وتصديه لركلة الجزاء التي نفذها اللاعب ايمن حسين في دقائق المباراة الاخيرة وحفاظه على شباكه نظيفة طول وقت المباراة.

يذكر ان الديوانية تعادل مع القوة الجوية في مباراته الاخيرة على ملعبه بنتيجة 0-0 ليحل عاشراً بنتيجة 10 نقاط.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العنكوشي يمنح حارس الديوانية مكافئة مالية 7 SKY TV.

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