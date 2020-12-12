ترقب لنتائج مباحثات الوفد الكردي مع الكاظمي والحلبوسي

2020/12/12 | 16:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل الوفد الكردي برئاسة قوباد الطالباني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان مباحثاته ولقاءاته مع المسؤولين وقادة الكتل السياسية في بغداد للخروج بنتائج مرضية حول الملفات العالقة بين الطرفين وعلى رأسها المالية.

حيث يعتزم الوفد المفاوض لحكومة إقليم كردستان عقد اجتماع في وقت لاحق من اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي للتباحث حول صيغة حل بشأن رواتب موظفي الإقليم وحصة الإقليم في الموازنة ولتسوية الخلافات المالية العالقة بين بغداد وأربيل.

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