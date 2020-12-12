اختيار الرئيس برهم صالح للتحدث في قمة العمل المناخي

2020/12/12 | 16:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختار المشاركون في قمة العمل المناخي الرئيس العراقي برهم صالح للتحدث عن القمة.

وطالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي والدول المشاركة في القمة عبر بيان مشترك، العراق باتخاذ اجراءات عاجلة في العراق لحماية البيئة، لأن مناخه هو الأضعف حسب وصف البيان، معربين عن ترحيبهم بالتزام العراق ومصادقته على اتفاق باريس، واحرازه تقدماً نحو تعزيز قدرته على التماهي والتكيف مع تغير المناخ.

ومما يجدر ذكره ان الامم المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا وتشيلي، ستشترك في استضافة قمة العمل المناخي الطموحة، في الذكرى السنوية الخامسة لاتفاقية باريس التاريخية.

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