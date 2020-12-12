القبض على 37 مطلوبا ضمن عملية امنية نوعية بالبصرة

2020/12/12 | 16:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن القاء القبض على 37 مطلوبا بقضايا مختلفة ضمن عملية نوعية في محافظة البصرة

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