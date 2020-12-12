مسؤول محلي يكشف سبب انقطاع التيار الكهربائي عن مركز قضاء في البصرة

2020/12/12 | 16:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة-اين]كشف مسؤول محلي في البصرة، السبت، عن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن مركز قضاء في المحافظة.

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