الانبار تحدد ساعات افتتاح الطريق الدولي السريع المؤدي الى منفذ طربييل

2020/12/12 | 16:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

اعلن قائممقام قضاء الرطبة عماد الدليمي، السبت، ساعات افتتاح الطريق الدولي السريع المؤدي الى منفذ طربييل الحدودي مع الاردن غربي الانبار .

وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع القيادات الامنية حددت ساعات افتتاح الطريق الدولي السريع المؤدي الى منفذ طربييل الحدودي بقضاء الرطبة غربي الانبار”، مبينا أن “الطريق تغلق من الساعة الخامسة مساء ويعاد افتتاحها في الساعة السادسة صباحا لدواعي امنية والحفاظ على سلامة المسافرين الذين يسلكون الطريق الدولي “.

وأشار الى ان “القوات الامنية عززت من تواجدها على الطريق الدولي السريع من خلال نشر سيطرات امنية ثابتة ومتحركة”، مؤكدا ان “مساحة الانبار كبيرة وواسعة مما يتطلب زيادة عديد القوات الامنية”.



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