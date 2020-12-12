استشهاد ضابط واصابة امر فوج وجندي في انفجار عبوة شمال غرب كركوك

2020/12/12 | 16:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن مصدر امني في محافظة كركوك عن استشهاد ضابط برتبة ملازم واصابة امر فوج وجندي بانفجار عبوة خلال اقتحامهم احد الانفاق قرب قضاء الدبس .وقال المصدر ان عبوة ناسفة انفجرت على القوة خلال اقتحامها احد الانفاق ما ادى الى استشهاد الملازم (محمد صباح المحمداوي) و اصابة آمر الفوج(المقدم الركن سيف سعد خلف) والجندي (العريف/علي جمعة عبدالرضا).انتهى

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