القبض على مطلوبين وضبط اسلحة غير مرخصة ومبالغ مالية مزورة في البصـرة

2020/12/12 | 16:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني، مجمل نتائج عملية الوعد الصادق المرحلة الثالثة الصفحة الرابعة اليوم السبت، للمحورين الشمالي والجنوبي ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات البصرة.واشارت الى القبض على ٣٧ مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة ، وضبط اسلحة غير مرخصة وذخيرة و١٢١ ورقة نقود أمريكية مزورة فئة ١٠٠ دولار، فضلا عن نقود مزورة عراقية بقيمة (٣٢٥٥٠٠٠) دينار ٠/انتهى5

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