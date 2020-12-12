بدء اجتماع طالباني مع رئيسي مجلس النواب والوزراء

2020/12/12 | 16:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ اجتماع وفد اقليم كوردستان الذي يترأسه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم مع رئيسي مجلس الوزراء والنواب، لبحث المستحقات المالية وحصة اقليم كوردستان من الموازنة.

واوضح النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKmedia: ان طالباني اجتمع مع رئاستي مجلس النواب والوزراء بدأ قبل قليل، في القصر الحكومي، بهدف حل المشاكل العالقة، وقانون تمويل العجز المالي.

واضاف: ان المجتمعين يناقشون الالتزام اقليم كوردستان بقانون تمويل العجز المالي، مشيرا الى طالباني اعلن في تصريح سابق، التزام اقليم كوردستان بفقرات قانون الاقتراض.

وعلى صعيد متصل، اعلنت الحكومة الاتحادية خلال بيان، اليوم، ان الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية النيابية ووفد إقليم كردستان،يناقش الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، الذي صوّت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، وبحث آليات تنفيذه، وبالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق.

PUKmedia خاص

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