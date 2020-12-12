توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين العراق ومصر

2020/12/12 | 16:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الوفد الوزاري العراقي مع الجانب المصري، اليوم السبت، مذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية والزراعية.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء حصل PUKmedia على نسخة منه: أن "جولة المباحثات الرسمية بين الوفدين الوزاريين العراقي والمصري ،التي حضرها رئيس مجلس وزراء الجمهورية المصرية مصطفى مدبولي، أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون".

وأشار البيان إلى، أن "وزير التخطيط خالد بتال قام بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والتعاون الدولي والإقليمي عن الجانب العراقي ،فيما وقع عن الجانب المصري وزيرة الاقتصاد والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد".

وأضاف البيان، أن "وزير الزراعة محمد كريم جاسم وقع برتوكول التعاون الخاص بمجال البحث الزراعي عن الجانب العراقي مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير""، مبيناً أن "الوفد الوزاري العراقي يواصل ومنذ يوم الأربعاء الماضي، مباحثاته مع الجانب المصري، للوصول إلى مراحل متقدمة في الحوارات، ومن المقرر أن يعقد في وقت لاحق اليوم، لقاء ثلاثي بين العراق ومصر والأردن في القاهرة".

PUKmedia اعلام الامانة العامة لمجلس الوزراء

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