ميترو: مقتل 10 أشخاص وأكثر من 120 جريحا منذ اندلاع الاحتجاجات

2020/12/12 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مركز ميترو، عن مقتل عشرة أشخاص من المتظاهرين والقوات الامنية وأكثر من مئة وعشرين جريح، وذلك في حصيلة لضحايا احداث السليمانية منذ اندلاعها.

واكد المركز في بيان اعتقال أكثر من مئة متظاهر واحراق أكثر من مئة وخمسين مقار حزبيا ودائرة حكومية، مشيرا الى ان القوات الأمنية قابلت التظاهرات في السليمانية والاقضية المحيطة باستخدام العنف من خلال أطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص البلاستيكي وفي كثير من الاحيان استخدام الرصاص الحي.

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