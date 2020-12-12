البرلمان: اي اتفاق خارج قانون الاقتراض باطل

2020/12/12 | 16:57 - المصدر: عين العراق

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ردت رئاسة مجلس النواب، السبت، على تغريدة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بشان مستحقات اقليم كردستان.

وقال النائب الاول لرئيس المجلس، حسن الكعبي، في بيان مقتضب إن “اي اتفاق بخصوص نفط اقليم كردستان ومستحقاته يخالف لما جاء في بنود قانون العجز المالي يعتبر “باطلآ “.

وكان الكاظمي، غرد امس الجمعة بشان احداث السليمانية متعهدا بدفع مستحقات اقليم كردستان.

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