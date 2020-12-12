الاتحاد : الوفد الكردي توصل الى نتائج جيدة مع الحكومة المركزية

2020/12/12 | 16:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، ان الوفد الحكومي الكردي الذي وصل العاصمة بغداد توصل الى نتائج جيدة مع الحكومة المركزية.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الاجتماعات بين الوفد الكردي والقيادات السياسية والحكومية في بغداد لا تزال مستمرة”، لافتا الى ان “الزيارة توصلت الى نتائج جيدة في حل المشاكل العلاقة بين بغداد واربيل في ما يخص تطبيق قانون الاقتراض”.

واضاف ان “بعض الجهات السياسية استغلت التظاهرات في الاقليم لمصالح شخصية وسياسية”، مبينا ان “هنالك ايادي خفية تعمل على تصعيد التظاهرات في الاقليم”.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس ، اليوم السبت، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتماعا تفاوضيا مع وفد حكومة إقليم كردستان لمناقشة تنفيذ بنود قانون الاقتراض.

واعترض نائب رئيس مجلس النواب ، السبت، على تغريدة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بشان صرف مستحقات اقليم كردستان.انتهى 25 ت

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