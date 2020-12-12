التعليم تقرر زيادة خطة قبول المعلمين المجازين دراسياً

2020/12/12 | 17:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، بزيادة خطة قبول المعلمين المجازين دراسيا في الدراسة الأولية الصباحية للعام 2020 /2021.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في الوقت الذي يأتي فيه توجيه وموافقة الوزير على زيادة خطة القبول في سياق تثمين جهود هذه الشريحة المهمة ومراعاة …

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