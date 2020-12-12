2020/12/12 | 17:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية النيابية ووفد إقليم كردستان.وذكر بيان لمكب رئيس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ناقش الاجتماع، الذي عقد في القصر الحكومي، الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، الذي صوّت عليه …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسا الوزراء والنواب يترأسان إجتماعا تفاوضيا مع وفد إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسا الوزراء والنواب يترأسان إجتماعا تفاوضيا مع وفد إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).