القبض على 5 متهمين بحوزتهم مخدرات في الديوانية

2020/12/12 | 17:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، القبض على 5 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وحبوب في الديوانية.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قسم مكافحة مخدرات في قيادة شرطة محافظة الديوانية التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكن من إلقاء القبض على (5) متهمين وضبط بحوزتهم (3156) ثلاثة …

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