حضور ’عالي المستوى’ في مراسم افتتاح مدرستين في بغداد!

2020/12/12 | 17:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

افتتح وزير التربية علي حميد الدليمي، السبت، مدرستين جديدتين في العاصمة بغداد، وذلك بحضور محافظ بغداد، ومدير عام تربية الكرخ الثالثة.

وذكر الوزير وفقا لبيان صادر من وزارة التربية، وتلقى "ناس" نسخة منه، (12 كانون الأول 2020)، إن "الوزارة تقوم بعمل دراسات ميدانية للمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية لبناء مدارس جديدة لها وفق معايير عمرانية حديثة من خلال التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك مع المحافظين والمديريات العامة للتربية والجهات الدولية والمحلية المساندة، وذلك خلال حضور الوزير بمرافقة محافظ بغداد محمد جابر عطا ومدير عام تربية الكرخ الثالثة سعد الربيعي، افتتاح مدرستين جديدتين في حي الشعلة والجوادين، لمعالجة ظاهرة الدوام الثنائي والثلاثي الذي تُعاني منه اغلب مدارس البلاد ، مما أثر بشكل كبير على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها".

وتابع الدليمي، بحسب البيان، أن "المدرستين (الروابي و 6 كانون)، ستُرفد بأدوات وأساليب تعليمية وتربوية فريدة ومتنوعة، لُتساهم بدورها في خلق اجواء دراسية ملائمة لأبنائنا الطلبة".

وأضاف البيان، أن "الوزير اعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة بناء 1000 مدرسة في مختلف محافظات البلاد، ضمن إطار الاتفاقية العراقية الصينية، وذلك بمتابعة مباشرة من قبل دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي أمر بتشكيل لجنة عليا تُشرف على هذا الملف المهم في النظام التعليمي".

وفي وقت سابق، تحدثت الامانة العامة لمجلس الوزراء، عن الخطة الشاملة لبناء 7 آلاف مدرسة،عبر شركات صينية، في مختلف محافظات البلاد.





وقال المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (9 كانون الاول 2020)،، إن "الخطة التي رسمها المشروع الوطني لبناء المدارس، تتضمن بناء 7 آلاف مدرسة، في المرحلة الأولى ستكون ألف مدرسة في عموم المحافظات".

وأضاف، أن "تحديد وقت المباشرة بالتنفيذ يتوقف على توقيع العقد مع الشركات"، مبينا أن "اللجنة العليا لبناء المدارس فاتحت الشركات الصينية عبر السفارة الصينية في بغداد لتقديم العروض، لاختيار العرض الأنسب من أجل المباشرة بالتنفيذ".

وأشار إلى أن "جميع المحافظات مشمولة بالخطة"، مؤكدا أن "توزيع أعداد المدارس يعتمد على معايير عدة منها الكثافة السكانية وحاجة كل محافظة للمدارس"، موضحاً أن "اللجنة العليا تولي اهتماما بإنشاء مدارس في المناطق التي توجد فيها مدارس أهلية أو متهالكة أو آيلة للسقوط"، لافتا إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت من المحافظات تزويد اللجنة العليا بالمخططات ومساحات الأراضي الجاهزة للبناء".

وتابع، أن "أغلب المحافظات أرسلت المخططات اللازمة، باستثناء عدد قليل منها، والآن بطور الانتهاء من إعداد المخططات وإرسالها لغرض إدراجها ضمن الخطة المرسومة للجنة العليا".

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