2020/12/12 | 17:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكت الرصاص في ليبيا لكن سكوته لم يهدأ من تعقيد المشهد هناك، بعد تحليل حديث أجرته الأمم المتحدة وخلص إلى العثور على صاروخ موجه مضاد للدبابات في ليبيا "له خصائص تتسق مع صاروخ دهلوي الإيراني الصنع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "دهلوي" شرقا وغربا.. صواريخ إيران تنتشر في ليبيا وتساؤلات عن "الطرف الخفي") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "دهلوي" شرقا وغربا.. صواريخ إيران تنتشر في ليبيا وتساؤلات عن "الطرف الخفي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).