نائب عن البصرة: الانبوب النفطي مع الاردن مخطط اميركي وحكومة الكاظمي تنفذ

2020/12/12 | 17:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكد النائب عن محافظة البصرة عبد الامير المياحي، السبت، ان خطة مد انبوب نفطي مع الاردن الذي تخطط له حكومة الكاظمي هو مخطط امريكي بامتياز ومنذ سنوات، مبينا انه خالي من اي جدوى اقتصادية وسيخسر العراق اموال اضافية في اجور النقل.

وقال المياحي لـ/المعلومة/ ان “اميركا تخطط منذ سنوات لمد انبوب نفطي من البصرة الى الاردن لتصدير النفط ومن دون جدوى اقتصادية للعراق”.

واضاف ان “الانبوب جاء وقت التنفيذ بتوجيه السفارة الاميركية في بغداد وحكومة الكاظمي بدأت التنفيذ من خلال العقد الذي ابرمته مع الاردن لتنفيذ الانبوب”.

واضاف ان “ العراق سيخسر اكثر من 400 مليار دولار كلفة المشروع اضافة لتحمل اجور اضافية بنقل النفط”، داعيا الحكومة الى “وقف اجراءات مد الانبوب وان يكون للبرلمان وقفة جادة ضد هذا المشروع”.انتهى25و

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