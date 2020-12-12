2020/12/12 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، السبت، إلقاء

القبض على متهم بسرقة (٩٦ مليون دينار)

في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "مفارز مكتب البياع لمكافحة

الإجرام التابعة إلى وكالة الوزا

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