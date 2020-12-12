2020/12/12 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل

اقل نسبة اصابة بكورونا منذ نفشي

الجائحة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تم تسجيل اقل نسبة اصابة

بفيروس كورونا منذ انطلاق الجائحة".

واضافت ان "ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق .. تسجيل اقل نسبة اصابة بكورونا منذ تفشي الجائحة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق .. تسجيل اقل نسبة اصابة بكورونا منذ تفشي الجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).