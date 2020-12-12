النقل تتخذ حزمة إجراءات رادعة لإيقاف رمي القطارات بالحجارة وإقامة ’’ملاعب’’ على سككها

2020/12/12 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، السبت، اتخاذ

إجراءات قانونية رادعة لإيقاف رمي

القطارات بالحجارة وإقامة ’’ملاعب’’

على ‏سككها الحديدية.

وقالت مدير عام الشركة ‏ لسكك حديد

العراق‏، طالب جواد كاظم الحسيني ‏في

بيان تلق

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