مكتب الكاظمي يصدر بيانا بشأن الاجتماع التفاوضي مع وفد إقليم كوردستان

2020/12/12 | 17:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بحث رئيسا مجلسي الوزراء والنواب، السبت، مع وفد إقليم كوردستان، الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، بالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (12 كانون الاول 2020)، ان "الكاظمي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ترأسا اليوم السبت، الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية النيابية ووفد إقليم كردستان".

وناقش الاجتماع، الذي عقد في القصر الحكومي، بحسب البيان، "الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، الذي صوت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، وبحث آليات تنفيذه، وبالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق".

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