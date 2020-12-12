سمير هورامي: نتائج الاجتماعات في بغداد ستعلن لاحقا

2020/12/12 | 17:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى سمير هورامي المتحدث باسم قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، اليوم السبت، الاخبار التي تحدثت حول رفض مقترح ارسال موازنة الى اقليم كوردستان مؤكدا استمرار الاجتماعات بين وفد حكومة الاقليم والاطراف السياسية في بغداد.

وقال سمير هوارمي في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الاخبار التي تحدثت عن رفض الحكومة الاتحادية بارسال موازنة الى حكومة اقليم كوردستان غير صحيحة وعارية عن الصحة.

واضاف هورامي: ان الاجتماعات مستمرة بين وفد حكومة الاقليم والاطراف السياسية في بغداد، مبينا ان نتائج الاجتماعات ستعلن لاحقا.

هذا وبدأ وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم في وقت سابق من اليوم السبت، عقد اجتماع مع رئيسي مجلس الوزراء والنواب، لبحث المستحقات المالية وحصة اقليم كوردستان من الموازنة، فيما الاجتماع مستمر.

PUKmedia خاص

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