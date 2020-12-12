غرب كوردستان يسجل 80 اصابة جديدة بكورونا

2020/12/12 | 17:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الصحة في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم السبت، عن تسجيل 80 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد الاصابات الجديدة " 44 ذكور و36 اناث"، لافتة الى تسجيل حالتي وفاة.

واضافت: ان 6 حالات تماثلت للشفاء، مشيرة االى ان اجمالي الاصابات بكورونا بلغ 7448 ، بضمنها 227 حالة وفاة و1072 حالة شفاء.

PUKmedia غرب كوردستان

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