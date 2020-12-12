2020/12/12 | 17:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/كركوك…

رحب رئيس قبيلة الكاكائية إبراهيم الأغا، السبت، بتشكيل قوة من الحشد الشعبي الكردي في محافظة كركوك.

وقال الأغا لـ / المعلومة/ إن “الكاكائية تعرضوا لظلم كبير واستهداف متواصل من عناصر داعش، خصوصا في مناطق تواجدهم بقضاء داقوق جنوب غربي كركوك، لذلك فأن من المهم تشكيل قوة أمنية لحمايتهم”.

وأضاف أنه “بعد موافقة هيئة الحشد الشعبي على تشكيل فوج من الكرد في قضاء الدبس يتبع الحشد، فأنه نطالب بتشكيل قوة من الكرد الكاكائية في مناطق داقوق، لحماية مناطقنا من استهدافات التنظيم الإرهابي”.

وأعلن اليوم في كركوك عن تشكيل قوة في قرية جخماخة بقضاء الدبس متكونة من 120 مقاتل تحت مسمى الحشد الشعبي الكردي، لغرض حماية مناطقهم من هجمات داعش الإرهابي .انتهى 15 ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاكائيون يرحبون بتشكيل الحشد الشعبي الكردي في كركوك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاكائيون يرحبون بتشكيل الحشد الشعبي الكردي في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).