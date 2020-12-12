2020/12/12 | 17:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

عقد في بغداد، السبت، اجتماع تفاوضي عال المستوى بين السلطات الاتحادية في بغداد ووفد إقليم كردستان.

وترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية النيابية ووفد إقليم كردستان، وفق بيان للحكومة.

وناقش الاجتماع، الذي عقد في القصر الحكومي، الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، الذي صوّت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، وبحث آليات تنفيذه، وبالشكل الذي "يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق".

ويطالب المحتجون في السليمانية، بتسليم ملف الرواتب إلى الحكومة الاتحادية ومنح بغداد السلطة الكاملة على المنافذ الحدودية وملف تصدير النفط.

اقرأ/ي أيضًا:

استعدادات حكومية وشعبية "متضادة" في السليمانية..



جولة احتجاجية مرتقبة

تصعيد وضحايا وقمع..



نيران الأزمة الاقتصادية تطال السليمانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان حكومي: الكاظمي والحلبوسي ترأسا اجتماعًا تفاوضيًا مع وفد كردستان) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان حكومي: الكاظمي والحلبوسي ترأسا اجتماعًا تفاوضيًا مع وفد كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).