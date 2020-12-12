2020/12/12 | 17:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن نتائج المرحلة الثالثة لعملية الوعد الصادق في البصرة.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القوات الأمنية تواصل الإجراءات الخاصة بفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون في محافظة البصرة".

وأضافت، أن "مجمل نتائج عملية الوعد الصادق في المرحلة الثالثة الصفحة الرابعة للمحورين الشمالي والجنوبي ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات البصرة، كان القبض على 37 مطلوباً وفقا لمواد قانونية مختلفة، وضبط 12 بندقية آلية كلاشنكوف ومسدس عيار 5/8 وهاونيين عيار 82 ملم و4 أخرى عيار 60 ملم وسبطانة عيار 23 ملم وأخرى عيار 5/14 ملم وسبطانة عيار 5/12 ملم ومجموعة رمي لرشاشة عيار 5/14 ملم و58 مقذوفا عيار 100 ملم و3 قنابر هاون عيار 120 ملم و5 أخرى عيار 60 ملم و3 رمانات يدوية و3 مخازن بندقية سعة 30 إطلاقة فارغة و121 ورقة نقدية أمريكية مزورة فئة 100 دولار، فضلا عن نقود مزورة عراقية بلغت (3,255,000) دينار عراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الإعلام الأمني يكشف عن نتائج المرحلة الثالثة لعملية الوعد الصادق ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الإعلام الأمني يكشف عن نتائج المرحلة الثالثة لعملية الوعد الصادق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).