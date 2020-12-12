الكاظمية: ثلاثيني يغتصب طفلة بعمر 11 عاماً!

2020/12/12 | 17:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أقدم شخص أربعيني، السبت، على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً في منطقة الكاظمية بالعاصمة بغداد.

وأكد مصدر في الشرطة لـ"ناس"، (12 كانون الأول 2020)، أن "رجلاً أربعنيني، قام باستدراج طفلة إلى منزله الواقع في منطقة الكاظمية ببغداد، واغتصابها، لتتلقى الشرطة بلاغا من ذوي الطفلة، وقامت بالتوجه إلى مكان الحادث".

وأضاف، أنه "تبين بأن الجاني قام باغتصاب الطفلة البالغة من العمر 11 عاماً داخل داره بعد استدراجها، وتم نقل الضحية إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة لها، وتوثيقها في محضر الجريمة، فيما قامت القوات الأمنية بإلقاء القبض على الجاني للتحقيق معه وإحالته إلى قاضي التحقيق لينال الجزاء العادل".

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