مقتل لاعب كرة قدم ونجله في قصف للحوثيين على تعز في اليمن

2020/12/12 | 17:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل لاعب كرة قدم يمني مع نجله، السبت، بينما أصيب آخرون بعد سقوط قذيفة أطلقها المتمردون الحوثيون على ملعب خلال تدريب رياضي، بحسب مصادر حكومية.

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