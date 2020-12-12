بيارق الخير تكشف عن توجه لإجراء الانتخابات بالبطاقة الاعتيادية إلى جانب البايومترية

2020/12/12 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن كتلة بيارق الخير محمد الخالدي وجود توجه لإجراء الانتخابات المقبلة بالبطاقة الاعتيادية الى جانب البايومترية.

وقال الخالدي في تصريحات صحفية إن اجراء الانتخابات المبكرة بالبطاقة الاعتيادية سيفرز نتائج مزورة بنسبة لا تقل عن خمسة وسبعين بالمئة، مستبعدا قدرة المفوضية على اجراء الانتخابات بموعدها المحدد في ظل عدم استكمال الإجراءات والتخصيصات حتى الان.

وأشار الخالدي إلى أن التوجه للعمل بالبطاقة الاعتيادية جاء لضيق الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات، إلا أن ذلك سيفتح باب التزوير بالنتائج.

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