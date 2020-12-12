الكشف عن سيارة كهربائية لا تحتاج للشحن الكهربي مطلقا

2020/12/12 | 17:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

كشفت شركة “أبتيرا” الأمريكية عن سيارتها الكهربائية الخارقة التي لا تحتاج للشحن مطلقا، ما يعني التغلب على أحد أكبر عيوب السيارات الكهربائية.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن الشركة الأمريكية، قولها إن سيارتها الكهربائية الخارقة ثلاثية العجلات وهي لا تشبه أي سيارة كهربائية تقليدية.

وعمدت الشركة إلى تصميم هيكل السيارة من مواد خفيفة الوزن، الأمر الذي يوفر مقاومة هوائية منخفضة، كما أنها تدعم تقنية قائمة على مجموعة من الخلايا الشمسية وحزمة بطاريات، والتي تتيح السير لمسافة ألف ميل أو ما يعادل 1609 كيلو مترا، لتتجاوز بذلك الرقم الخاص بسيارة “تسلا” من الطراز “إس”، والبالغ 370 ميلا.

من جانبه، صرح الشريك المؤسس في “أبتيرا” كريس أنتوني بأنه “مع تكنولوجيا (نيفر تشارج) التي تدعم السيارة الجديدة، فأنت تسير بقوة الشمس.



تحافظ حزمة الطاقة المدمجة في المركبة على شحن البطارية بحيث تكون جاهزة للانطلاق في أي وقت”.

وأضاف أنتوني “أجمل ما في السيارة أن بمقدورك ركنها بالموقف الخاص بعملك، لتعود إليها وهي مشحونة من طاقة الشمس.



لن تدفع سنتا لقيادتها”.

وتدمج السيارة التي يبدأ ثمنها من 26 الف دولار ويصل إلى 46900 دولار بالنسبة للنموذج رباعي الدفع، محركات كهربائية مبرّدة بالسائل، بمقدورها دفع السيارة للانتقال من الصفر إلى سرعة 96 كيلومترا في الساعة في غضون 3.5 ثوان فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 177 كيلو مترا في الساعة.

يشار إلى أن السيارة مزودة باختيار إضافي في حال احتاج قائدها إلى شحنها بسرعة، إذ يمكنه اللجوء إلى الخيار الكهربائي باستخدام مقبس 110 فولت.

يذكر أنه تمت الموافقة على السيارة الشمسية للأسواق الأوروبية والولايات المتحدة.



والحجوزات مفتوحة بإيداع 100 دولار، وأعلنت الشركة أن نسختين ذات مدى 1600 كيلومتر و640 كيلومتر نفدتا من المخزون.



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