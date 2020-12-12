في ذكرة شهيد (ساحة الوثبة) المغدور الشاب السيد (هيثم البطاط) في 12/12/2019

2020/12/12 | 17:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نجاح بيعي

ـ "عدم جواز إيقاع العقوبة حتى على

مستحقيها الا بالسبل القانونية.



وأما

السحل والتمثيل والتعليق فهي بحد ذاتها

جرائم تجب محاسبة فاعليها.



ومن المحزن

ما لوحظ من اجتماع عدد كبير من الأشخاص

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