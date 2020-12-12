وزير التعليم يوجه بزيادة خطة قبول المعلمين المجازين دراسياً

2020/12/12 | 17:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي

نبيل كاظم عبد الصاحب، السبت، بزيادة

خطة قبول المعلمين المجازين دراسيا في

الدراسة الأولية الصباحية للعام 2020/2021.

وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان

تلقت وكالة

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